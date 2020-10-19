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Во вторник в Ленобласти ожидается мокрый снег и гололедица

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Водителям стоит быть предельно внимательными на дороге.

Во вторник, 20 октября, в Ленобласти ожидается похолодание и осадки. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз Гидромецентра.

Температура опустится до -2 градусов. Ночью в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. В связи с этим возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области предупредил жителей и гостей области о возможных происшествиях на дорогах и на воде. 

Ранее в Ленобласти с погоней задержали убившего лосиху браконьера. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по ЛО

Теги: гололёд, мокрый снег, осадки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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