Во вторник в Ленобласти ожидается мокрый снег и гололедица

Водителям стоит быть предельно внимательными на дороге.

Во вторник, 20 октября, в Ленобласти ожидается похолодание и осадки. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз Гидромецентра.

Температура опустится до -2 градусов. Ночью в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. В связи с этим возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области предупредил жителей и гостей области о возможных происшествиях на дорогах и на воде.

Ранее в Ленобласти с погоней задержали убившего лосиху браконьера.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по ЛО