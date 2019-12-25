В Ленобласти с погоней задержали убившего лосиху браконьера

На помощь пришлось вызывать сотрудников полиции.

В Выборгском районе Ленобласти задержали мужчину за незаконную охоту и убийство лосихи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

Сотрудники комитета нашли останки самки лося 17 октября в районе поселка Огоньки. Специалисты попытались задержать охотников, но те проигнорировали требование об остановке.

Водитель автомобиля УАЗ Хантер, объехав машину, на которой передвигалась оперативная группа, протаранил квадроцикл, на котором был специалист комитета. Сотрудник успел спрыгнуть с ТС. В итоге браконьеров пришлось ловить с помощью полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти браконьеры застрелили двух лосей.

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