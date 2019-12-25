В Ленобласти браконьеры застрелили двух лосей

Полиция ведет расследование.

В Тихвинском районе Ленинградской области браконьеры убили лося. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В администрацию 23 сентября обратился староста деревни Сарка. Он рассказал, что местные жители нашли в лесу труп лося. В ходе осмотра туши животного сотрудник комитета обнаружил два проникающих отверстия.

В тот же день на территории Кургальского заказника были обнаружены фрагментарные останки лося, уже после разделки. По двум делам ведется расследование.

Ранее суд оштрафовал петербуржца на 400 тысяч рублей за убитого лося.