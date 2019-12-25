Суд оштрафовал петербуржца на 400 тысяч рублей за убитого лося

У него не было на это разрешения.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по иску комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти к Федору Малыгину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В иске утверждалось, что Малыгин 26 февраля в деревне Рохма разделал и увез тушу лося. У него не было на это необходимого разрешения.

Истец просил взыскать с мужчины 400 тысяч рублей, суд полностью удовлетворил иск.

Накануне дерущиеся лоси перекрыли дорогу в Ленобласти.

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