Транспортная полиция задержала неадекватного жителя Петербурга в аэропорту "Храброво"

Транспортная полиция в калининградском аэропорту "Храброво" задержала 31-летнего гражданина из Санкт-Петербурга, отличившегося агрессивным поведением и сквернословием в публичном месте, пишет spb.aif.ru.

Мужчине грозит наказание вплоть до ареста сроком до 15 суток за мелкое хулиганство.

Ранее в том же аэропорту сотрудники правопорядка сняли с рейса другого пассажира, 31-летного жителя Тверской области, пребывавшего в сильном алкогольном опьянении. Гражданин отказался проходить медицинское освидетельствование, вследствие чего на него также составили административный протокол за посещение публичных мест в нетрезвом виде.

Фото: пресс-служба аэропорта Храброво (Игорь Михелевич)