Неадекватный мужчина угрожал ножом пенсионерам и детям в Невском районе
Сегодня, 10:43
Злоумышленника уже поместили под камеру.

В Невском районе Петербурга жильцы одного из домов пожаловались на мужчину, который угрожал ножом пенсионерам и женщинам с детьми. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В частности, два дня назад неадекват, находясь в аптеке, заявил фармацевту о том, что "перережет ей горло". Пострадавшая написала заявление в полицию, и злоумышленника оперативно задержали, он помещен в камеру. 

Ранее мы рассказывали о том, что на пожилого петербуржца напали с лопатой в Центральном районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

