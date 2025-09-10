Неадекватный мужчина угрожал ножом пенсионерам и детям в Невском районе

В Невском районе Петербурга жильцы одного из домов пожаловались на мужчину, который угрожал ножом пенсионерам и женщинам с детьми. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
В частности, два дня назад неадекват, находясь в аптеке, заявил фармацевту о том, что "перережет ей горло". Пострадавшая написала заявление в полицию, и злоумышленника оперативно задержали, он помещен в камеру.
Ранее мы рассказывали о том, что на пожилого петербуржца напали с лопатой в Центральном районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все