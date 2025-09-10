Неадекватный мужчина угрожал ножом пенсионерам и детям в Невском районе

Злоумышленника уже поместили под камеру.

В Невском районе Петербурга жильцы одного из домов пожаловались на мужчину, который угрожал ножом пенсионерам и женщинам с детьми. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В частности, два дня назад неадекват, находясь в аптеке, заявил фармацевту о том, что "перережет ей горло". Пострадавшая написала заявление в полицию, и злоумышленника оперативно задержали, он помещен в камеру.

Ранее мы рассказывали о том, что на пожилого петербуржца напали с лопатой в Центральном районе.

Фото: Piter.TV