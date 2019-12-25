  1. Главная
Три улицы в Парголово получили названия
Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении наименований безымянным проездам в Выборгском районе Петербурга".

В поселке Парголово в Петербурге три улицы получили названия. Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении наименований безымянным проездам в Выборгском районе Петербурга", сообщили в Смольном. 

Новокузнецкая улица, проходящая от Михайловской дороги до дороги в Каменку, названа в честь Новокузнецка Кемеровской области. Улица Тимура Сиразетдинова идет от Михайловской дороги параллельно дороге в Каменку. Герой РФ Тимур Сиразетдинов из Северной столицы погиб на Северном Кавказе при выполнении боевого задания в составе отряда специального назначения "Тайфун". 

Проезду от улицы Первого Мая до Северного кладбища присвоено наименование "Ново-Успенское шоссе". Успенское – историческое название кладбища. 

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга отобрали пять вариантов названий для сквера участников СВО. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

