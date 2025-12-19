  1. Главная
В Красносельском районе увековечили имя Евгения Грушко
Сегодня, 16:25
Переименованы два объекта в районе Новосергиево.

В Красносельском районе Петербурга увековечено имя Евгения Грушко, который руководил ленинградской милицией в годы блокады города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. 

Переименованы два объекта в районе Новосергиево. Улица Комиссара Грушко проходит от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелева. А сквер Комиссара Грушко расположен северо-западнее пересечения проспекта Ветеранов и улицы Маршала Мерецкова. 

Фото: Piter.TV 

