В Красносельском районе увековечили имя Евгения Грушко

Переименованы два объекта в районе Новосергиево.

В Красносельском районе Петербурга увековечено имя Евгения Грушко, который руководил ленинградской милицией в годы блокады города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Переименованы два объекта в районе Новосергиево. Улица Комиссара Грушко проходит от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелева. А сквер Комиссара Грушко расположен северо-западнее пересечения проспекта Ветеранов и улицы Маршала Мерецкова.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга обновили Дмитровский сквер. Зеленая зона окружена изысканной металлической оградой, сохраняя статус тихого уголка для отдыха посреди бурлящего мегаполиса.

Фото: Piter.TV