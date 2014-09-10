В центре Петербурга обновили Дмитровский сквер

Территория обрела новую жизнь благодаря качественному мощению дорожек плиткой, установке детской площадки с безопасным резиновым покрытием, восстановлению газонов и посадке множества кустарников и многолетних цветов.

Завершился процесс обновления Дмитровского сквера, расположенного в историческом Центре Санкт-Петербурга, который долгие годы носил неофициальное прозвище "Эльфийский садик", популярное среди жителей Ленинграда. После ремонта сквер сохранил свою уникальную атмосферу, несмотря на небольшую площадь в 910 кв.м, аккуратно вписываясь в архитектурный ансамбль старых зданий, окружающих его со стороны Дмитровского переулка и Стремянной улицы. Об этом проинформировал глава Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.

Небольшой сквер окружён изысканной металлической оградой, сохраняя статус тихого уголка для отдыха посреди бурлящего мегаполиса. Территория обрела новую жизнь благодаря качественному мощению дорожек плиткой, установке детской площадки с безопасным резиновым покрытием, восстановлению газонов и посадке множества кустарников и многолетних цветов — всего более 650 кустов и 2300 растений.

Детям предоставлена возможность играть на оригинальной площадке "Сторожевая башня": яркие металлические конструкции включают захватывающую горку и динамичную сетчатую конструкцию, стимулируя активные развлечения. Взрослые посетители найдут комфортную зону отдыха с удобными кольцевыми лавочками и оригинальным садиком камней, способствующим спокойствию и релаксации.

История сквера тесно связана с культурой Ленинграда советского периода: в прошлом здесь часто встречались представители андеграундного искусства — художники, музыканты, литераторы. Традиционное народное название "Эльфийский садик" продолжает жить в сердцах горожан и сегодня.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко