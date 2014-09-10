Деревьям в Петербурге подготовили "торфяное одеяло" к холодам

Подобные работы проводятся повсеместно в зелёных зонах города: парках, скверах и на аллеях.

В Петербурге продолжаются мероприятия по подготовке молодых растений к зимнему сезону. Специалисты обеспечивают защиту деревьев и кустарников, создавая условия для успешной перезимовки. Одним из важных этапов подготовки является покрытие приствольных кругов слоем торфа, который выполняет защитную функцию, оберегая корни растений от холодов подобно тёплому одеялу. Об этом информирует пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Подобные работы проводятся повсеместно в зелёных зонах города: парках, скверах и на аллеях. Так, в минувшем сезоне защитные мероприятия выполнили в Полюстровском и Ладожском парках, на бульваре Брандмейстера, в сквере на левом берегу реки Славянки, а также в саду на пересечении Шоссе Революции и улицы Коммуны.

Особое внимание уделяют кустарникам: дополнительная защита предусмотрена в Пионерском саду, на Парашютной улице и Богатырском проспекте. В сквере Кронштадтской Славы успешно подготовлены к наступлению холодов такие декоративные породы, как кизильник, ирга, боярышник и ива. Аналогичные работы также проведены в Брестском парке, на бульваре Красных Зорь и улицах Кржижановского и Латышских Стрелков.

Благодаря своевременно принятым мерам озеленители рассчитывают обеспечить сохранность декоративных посадок и создать благоприятные условия для полноценного роста и цветения растений следующей весной.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга