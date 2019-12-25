По факту навала судна в Большом порту Петербурга организована проверка

Предварительно установлено, что авария возникла из-за неисправности рулевого оборудования судна-нарушителя.

Вечером в субботу сотрудникам дежурной смены Санкт-Петербургского линейного отдела Министерства внутренних дел России на водном транспорте поступила информация о происшествии на территории Морского рыбного порта.

При выезде на место происшествия выяснилось, что одно из иностранных судов, пытаясь отчалить, случайно столкнулось с двумя стоящими поблизости судами, нанеся удар бортом. Инцидент обошелся без человеческих жертв и серьезных последствий: утечки топлива либо иных вредных веществ в воду зафиксировано не было.

Предварительно установлено, что авария возникла из-за неисправности рулевого оборудования судна-нарушителя. У поврежденных кораблей выявлены небольшие механические повреждения, точный ущерб устанавливается. Проведённое медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови капитана корабля.

Сейчас транспортная полиция проводит расследование, собирает сведения обо всех обстоятельствах столкновения.

Ранее мы сообщили о том, что с 21 апреля на морском участке КАД КЗС перекроют две полосы.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте