С 21 апреля на морском участке КАД КЗС перекроют две полосы

Ограничение коснется внешней стороны кольца от 125 км до 125+810 км, где будут закрыты левая и средняя полосы дороги.

Движение на морском участке кольцевой автодороги комплексных защитных сооружений Петербурга будет ограничено с 21 по 23 апреля из-за ремонтных работ, сообщили в дирекции КЗС.

Ограничение коснется внешней стороны кольца от 125 км до 125+810 км, где будут закрыты левая и средняя полосы дороги. Проезд останется открытым лишь по одной полосе.

Водителей заранее предупредили о возможных затруднениях и попросили внимательно следить за дорожными знаками, информационными табло, ограждением и строго придерживаться установленных ограничений скорости.

Ранее петербуржцев предупредили о закрытии съезда на развязке КАД и "Бронки" до конца мая. С 14 апреля по 31 мая будет закрыт съезд № 2 на путепроводе (направление от Краснофлотского шоссе со стороны Ломоносова на КАД).

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба), Яндекс.карты