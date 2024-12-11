Открылся новый комплекс по производству гражданских беспилотников в Петербурге

В Северной столице выпускают треть беспилотных аппаратов в России.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в открытии нового научно-производственного комплекса беспилотных авиационных и морских систем (НПК БАМС) на предприятии "Радар ммс".

Как сообщили в пресс-службе Смольного, Петербург стал опорной площадкой по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы", и "Радар ммс" — один из лидеров этой отрасли, поставляющий свою продукцию крупнейшим государственным корпорациям. В новом комплексе будут производить не только авиационные, но и морские беспилотники, а также вести разработки в области гидрометеообеспечения и магнитометрии.

Александр Беглов подчеркнул важность создания подобных производств для экономики страны и отметил, что они открывают новые перспективы в различных отраслях. Он также выразил благодарность коллективу предприятия за вклад в развитие технологий и вручил награды десяти сотрудникам за их успехи.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга