Стало известно, как Россия может ответить на операцию НАТО в Балтийском море

Россия не оставит без ответа операцию "Балтийский часовой".

Россия готова предпринять ответные меры на начало операции НАТО в Балтийском регионе, заявив посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, альянс в январе принял решение о старте миссии "Балтийский часовой", которая включает развертывание дополнительных военных кораблей и авиации для патрулирования подводных коммуникаций в Балтике.

Токовинин отметил, что в ответ на это решение Россия будет принимать соответствующие меры, без уточнения их конкретных форматов.

Операция НАТО, стартовавшая по инициативе альянса на саммите в Хельсинки, направлена на защиту подводной инфраструктуры в Балтийском регионе и будет носить бессрочный характер, сообщили в верховном командовании НАТО.

Изображение создано с помощью Kandinsky 2.0