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Посол РФ в Аргентине вручил Наталье Орейро российский паспорт

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Переезжать в Россию Орейро пока не планирует.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт 10 ноября. Видео с торжественного для нее события опубликовали "РИА Новости".

Артистка сказала "спасибо" на русском языке. Присягу она прочла на испанском и русском языках.

Российский паспорт Орейро вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. 

Отметим, что также гражданство получил ее 9-летний сын. Он живет и учится в Аргентине. В конце октября певица поблагодарила всех россиян за оказанную "честь". Она уверена, что ее связь с российским народом после получения официального документа укрепится. 

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гражданство рф, орейро, российский паспорт
Категории: Новости России, Лента новостей,

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