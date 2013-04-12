Посол РФ в Аргентине вручил Наталье Орейро российский паспорт

Переезжать в Россию Орейро пока не планирует.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт 10 ноября. Видео с торжественного для нее события опубликовали "РИА Новости".

Артистка сказала "спасибо" на русском языке. Присягу она прочла на испанском и русском языках.

Российский паспорт Орейро вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.

Отметим, что также гражданство получил ее 9-летний сын. Он живет и учится в Аргентине. В конце октября певица поблагодарила всех россиян за оказанную "честь". Она уверена, что ее связь с российским народом после получения официального документа укрепится.

Видео: Telegram / РИА Новости