Уругвайская певица Наталия Орейро обратилась к россиянам со словами благодарности

Орейро отметила, что ее с Россией связывают 20-летние отношения.

Певица и актриса Наталия Орейро поблагодарила всех россиян "за огромную честь". Накануне президент она вместе с сыном получила российское гражданство. Видео было опубликовано 26 октября на странице Орейро в "ВКонтакте".

Стоит отметить, что обращение к россиянам было записано на русском языке.

Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Наталья Орейро, певица.

Сыну актрисы сейчас 9 лет, он родился в Аргентине и живет там сейчас. Переезжать в Россию Орейро пока не собирается, так как ее ребенок учится на родине.

Наталия Орейро еще в июне 2020 года сказала о желании получить российское гражданство. Эта идея пришла ей просто участия в шоу Ивана Урганта, где он в шутку предложил ей стать гражданкой РФ. В марте этого года певица записала песню на русском языке.

Видео: ВКонтакте / Наталия Орейро | Natalia Oreiro