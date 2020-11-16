Наталия Орейро записала песню на русском языке

Первый куплет певица поет на испанском языке, а затем переходит на русский.

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро вместе с группой Bajofondo записала песню на русском языке "Будем танцевать" (Listo Pa"Bailar) и представила одноименный клип. Видеоролик опубликован на YouTube.

Первый куплет певица поет на испанском языке, а затем переходит на русский. В самом клипе Орейро и Bajofondo появляются в отдельных "окошках", но на одном экране. Это похоже на видеоконференции, которые стали популярны в период пандемии коронавируса.

В песне Наталия Орейро выражает уверенность в том, что в скором времени люди вновь смогут быть рядом друг с другом.

Наталия Орейро не раз признавалась в своей любви к России, а также в том, что учит русский язык. В прошлом году Орейро решила получить российское гражданство.

Видео: YouTube/ Bajofondo Oficial