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Наталья Чечина продолжит карьеру в Смольном после Горизбиркома
Сегодня, 9:04
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Наталья Чечина продолжит карьеру в Смольном после Горизбиркома

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Чечина возвращается в исполнительную власть.

Стало известно, где будет работать бывшая глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Наталью Чечину председателем комитета территориального развития города. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее Чечина говорила о том, что если никаких предложений о работе не будет, то глава избиркома планирует уйти на пенсию. До избиркома она возглавляла Курортный район. Комитет проводит государственную политику в сфере развития государственного управления на территориях районов Петербурга, развития местного самоуправления и муниципальной службы, взаимодействия с политическими партиями и субъектами общественного контроля, проводит работу с избирательными комиссиями.

Новым председателем избирательной комиссии стал Максим Мейксин. Он тоже работал в Смольном.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Теги: комитет территориального развития, наталья чечина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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