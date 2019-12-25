Максим Мейксин стал председателем Горизбиркома

Он сменил Наталью Чечину, которая в новый состав Горизбиркома не попала.

Члены обновленного Горизбиркома Петербурга выбрали председателя. Им стал, как и рекомендовала глава ЦИК Элла Памфилова, Максим Мейксин. Первое заседание проходит 5 июля.

За кандидатуру Мейксина проголосовали 13 человек из 14. Заместителем выбран Олег Зацепа.

Памфилова уже поздравила нового председателя по видеосвязи. По ее мнению, это обдуманное и взвешенное решение. Она пожелала членам горизбиркома успешной и эффективной работы. ЦИК намерен помогать своим региональным коллегам.

Напомним, что ранее Максим Мейксин был вице-губернатором по внутренней политике, а до этого возглавлял администрацию Центрального района.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия