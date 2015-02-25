Наталья Чечина не поддержала идею лишить муниципалов полномочий по благоустройству в Петербурге

Перейти на новую систему хотят с 1 июня 2025 года.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Наталья Чечина заявила, что не поддерживает идею о передаче полномочий по уборке дворов и их благоустройству администрациям районов от муниципальных учреждений.

Когда мы говорим, что местная власть – самая близкая к людям, это же не просто слова. Действительно, именно представители местной администрации, депутаты муниципальных советов чаще всего посещают дворы, беседуют с жителями, знают больше их потребности, решают их вопросы, идут в органы государственной власти и требуют решения того или иного вопроса. На мой взгляд, они как раз способствуют созданию уюта во дворах. Это и озеленение, и оборудование детских и спортивных площадок, это подъездные дороги, это замена или ремонт покрытия во дворах. Поэтому я как вице-губернатор, курирующий взаимодействие с органами местного самоуправления, и в большей степени я общаюсь с представителями органов местного самоуправления, такой законопроект не поддерживаю, потому что от этого может зависеть качество жизни наших петербуржцев, и преждевременная передача полномочий администраций, у них достаточно полномочий, которые должны качественно решаться для наших петербуржцев. Наталья Чечина, вице-губернатор Петербурга

Отметим, что перейти на новую систему хотят с 1 июня 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге благоустроили 249 дворов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)