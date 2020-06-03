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В парадной дома по Кондратьевскому проспекту неизвестный напал на 13-летнюю девочку
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В парадной дома по Кондратьевскому проспекту неизвестный напал на 13-летнюю девочку

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Он совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Петербуржец обвинил неизвестного мужчину в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, инцидент произошел 2 августа около 17:00 в парадной дома по Кондратьевскому проспекту. Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Ленобласти задержали мужчину, который покупал сладости детям и заманивал их в квартиру.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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