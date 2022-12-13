Петербурженка подозревает незнакомца в домогательствах до её несовершеннолетней дочери в Ленобласти

Во время совершения преступления девочка находилась в гостях у знакомых.

Вечером понедельника, 30 мая, в отдел полиции по Кировскому району Петербурга обратилась женщина 1980 года рождения, заявив о том, что 27 мая в отношении её дочери 2012 года рождения малознакомым мужчиной были совершены насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

Во время преступления девочка с матерью находились в гостях у знакомых в посёлке Медный завод Всеволожского районе Ленобласти. Подозреваемый по имени Сергей также гостил в доме, на вид ему около 50-ти лет.

Прибывшим по указанному адресу правоохранителям дверь не открыли. В ходе телефонного звонка владелец указанного дома не сообщил свои данные, пояснив, что находится на работе и не может разговаривать, а самостоятельно прибудет в участок 30 мая для дачи объяснения.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина в рабочей куртке затащил в кусты 10-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.TV