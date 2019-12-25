Возбуждено уголовное дело после изнасилования 12-летнего мальчика на Латышских Стрелков

Инцидент произошел на выходных.

На гражданина Узбекистана завели уголовное дело после совершения насильственных действий сексуального характера в отношении школьника. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 17 июля обратилась петербурженка. Она пояснила, что в 18:30 у дома 9 корпус 2 по улице Латышских Стрелков неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летнего сына. В этот же день был задержан 46-летний гражданин Узбекистана.

Следователем 18 июля по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что престарелый извращенец приставал к маленькой девочке в Колпино.

Фото: Piter.tv