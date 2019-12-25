Престарелый извращенец приставал к маленькой девочке в Колпино

В полицию обратилась мать пострадавшей.

В четверг, 15 июля, в полицию обратилась 24-летняя жительница Колпино и заявила, что неизвестный совершил в отношении ее дочери 2013 года рождения развратные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, инцидент произошел 12 июля у дома №99 на улице Пролетарской. Мужчину задержали по "горячим следам". Им оказался 70-летний безработный гражданин РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее мы писали, что лысый незнакомец облапал жительницу Кудрово на улице.

Фото: Piter.TV