Лысый незнакомец облапал жительницу Кудрово на улице

Потерпевшая написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности извращенца.

Вечером 13 июля в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 31-летняя жительница Кудрово. Женщина заявила, что днем того же дня ее облапал незнакомец на Прогонной улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая потребовала привлечь незнакомца к административной ответственности. Она заявила, он схватил ее за ягодицу, чем причинил физический и моральный вред.

На вид извращенцу 35-40 лет, 170-175 см ростом. Голова лысая, был одет в светлую футболку без рукавов, светлые шорты и солнцезащитные очки. На левом плече обидчика была красно-черная татуировка.

Ранее мы писали, что неизвестный изнасиловал девушку под мостом Усть-Ижорского шоссе в Металлострое.

Фото: Piter.TV