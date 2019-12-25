Неизвестный изнасиловал девушку под мостом Усть-Ижорского шоссе в Металлострое

По подозрению в совершении преступления разыскивается гражданин Азербайджана.

Во вторник, 13 июля, в полицию Петербурга обратилась девушка 1999 года рождения с сообщением о том, что ее изнасиловали. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 13 июля в период с 8:30 до 8:45 утра под мостом Усть-Ижорского шоссе в Металлострое ее изнасиловал неизвестный мужчина. Все произошло в салоне автомобиля, марку и номер которого девушка не помнит.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 31-летний гражданин Азербайджана. Составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: Piter.TV