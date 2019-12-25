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Неизвестный изнасиловал девушку под мостом Усть-Ижорского шоссе в Металлострое
Сегодня, 9:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный изнасиловал девушку под мостом Усть-Ижорского шоссе в Металлострое

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По подозрению в совершении преступления разыскивается гражданин Азербайджана.

Во вторник, 13 июля, в полицию Петербурга обратилась девушка 1999 года рождения с сообщением о том, что ее изнасиловали. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 13 июля в период с 8:30 до 8:45 утра под мостом Усть-Ижорского шоссе в Металлострое ее изнасиловал неизвестный мужчина. Все произошло в салоне автомобиля, марку и номер которого девушка не помнит.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 31-летний гражданин Азербайджана. Составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, металлострой
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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