Кавказец подозревается в насилии над 17-летней петербурженкой с инвалидностью

Несовершеннолетняя является инвалидом детства, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, беспомощна.

Мигрант с видом на жительство в России больше года насиловал несовершеннолетнюю девочку-инвалида на юго-западе Петербурга. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 16 марта обратился отец 17-летней петербурженки. Мужчина заявил на знакомого семьи из Азербайджана. По его словам, кавказец с 2024 по 2025 год в квартире на улице Партизана Германа неоднократно вступал в половое сношение с девушкой. Несовершеннолетняя является инвалидом детства, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, беспомощна.

Подозреваемый был задержан полицейскими в тот же день. У него вид на жительство в России. Иностранец помещен в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее судимый бизнесмен изнасиловал 6-летнюю девочку в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv