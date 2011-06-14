  1. Главная
Пропавшего подростка с особенностями развития искали почти неделю в Ленобласти
Сегодня, 12:40
Приметы подростка были переданы всем дежурным нарядам Росгвардии.

Росгвардейцы разыскали 16-летнего подростка, который пропал около недели назад. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 23 сентября обратилась 41-летняя женщина с информацией о том, что сын, имеющий особенности развития, ушел из дома на улице Капитана Желтого в поселке Тайцы и не вернулся. Приметы подростка были переданы всем дежурным нарядам. 

Накануне мальчика заметили сотрудники вневедомственной охраны на Ижорской улице в Коммунаре. Его увезли в отдел и передали инспектору по делам несовершеннолетних. 

Ранее на Piter.TV: пятилетний ребенок потерялся во время прогулки в Невском районе. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

