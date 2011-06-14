Пропавшего подростка с особенностями развития искали почти неделю в Ленобласти

Росгвардейцы разыскали 16-летнего подростка, который пропал около недели назад. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 23 сентября обратилась 41-летняя женщина с информацией о том, что сын, имеющий особенности развития, ушел из дома на улице Капитана Желтого в поселке Тайцы и не вернулся. Приметы подростка были переданы всем дежурным нарядам.
Накануне мальчика заметили сотрудники вневедомственной охраны на Ижорской улице в Коммунаре. Его увезли в отдел и передали инспектору по делам несовершеннолетних.
Ранее на Piter.TV: пятилетний ребенок потерялся во время прогулки в Невском районе.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все