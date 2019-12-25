В Невском районе на улице обнаружили юношу без сознания

В Невском районе Петербурга на улице нашли подростка без сознания. По предварительным данным, он отравился психотропными веществами.
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 13-летнего юношу заметили 24 июля на углу Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко. Пострадавшего увезли в больницу имени Филатова с острым отравлением, ссадиной и гематомой предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Отец мальчика крупный предприниматель.
Ранее мы рассказывали о том, что третьеклассник из Петербурга случайно отравился вином и попал в реанимацию.
Фото: Piter.TV
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