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В Невском районе на улице обнаружили юношу без сознания
Сегодня, 10:26
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В Невском районе на улице обнаружили юношу без сознания

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Пострадавшего увезли в больницу имени Филатова.

В Невском районе Петербурга на улице нашли подростка без сознания. По предварительным данным, он отравился психотропными веществами. 

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 13-летнего юношу заметили 24 июля на углу Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко. Пострадавшего увезли в больницу имени Филатова с острым отравлением, ссадиной и гематомой предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Отец мальчика крупный предприниматель. 

Ранее мы рассказывали о том, что третьеклассник из Петербурга случайно отравился вином и попал в реанимацию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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