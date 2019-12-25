В Невском районе на улице обнаружили юношу без сознания

Пострадавшего увезли в больницу имени Филатова.

В Невском районе Петербурга на улице нашли подростка без сознания. По предварительным данным, он отравился психотропными веществами.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 13-летнего юношу заметили 24 июля на углу Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко. Пострадавшего увезли в больницу имени Филатова с острым отравлением, ссадиной и гематомой предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Отец мальчика крупный предприниматель.

Ранее мы рассказывали о том, что третьеклассник из Петербурга случайно отравился вином и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV