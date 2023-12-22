В Петербурге нашли педофила, который надругался над школьницей 21 год назад

В Петербурге нашли педофила, который надругался над 9-летней девочкой 21 год назад на пожарной лестнице в доме на улице Хошимина. Об этом стало известно Piter.tv
В марте 2003 в доме по улице Хошимина в лифт за К. (на тот момент было 9 лет) зашел молодой человек, доехав до 8 этажа, не дав девочке выйти, он нажал кнопку 12 этажа, где отвел ребёнка на пожарную лестницу и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время девочку на пожарной лестнице обнаружил отец, который пошел её искать, так как школьница не вернулась вовремя домой с уроков.
Вечером 7 февраля 2024 года по улице Моисеенко, задержан А., который полностью изобличен в совершении вышеуказанного преступления и дал признательные показания. На момент совершения преступления ему было 19 лет. Вынесено постановление о привлечении А. в качестве обвиняемого по уголовному делу. Мужчина отпущен по подписке о невыезде. Был ранее судим за кражу, насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Из мест лишения свободы он вышел в марте 2018 года.
Ранее неизвестный приставал к 11-летней девочке у остановки автобуса на Бабушкина.
Фото: Piter.tv
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