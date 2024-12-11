В Пскове нашли поджигателей автопокрышки у квартиры на Дунайском в Петербурге

Один из подозреваемых является несовершеннолетним. Он уже имеет три судимости.

Петербургские полицейские нашли поджигателей автопокрышки у квартиры в Московском районе. За подозреваемыми пришлось ехать в Псков, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Напомним, 15 декабря подожгли покрышку у двери квартиры дома 24 по Дунайскому проспекту. В результате поджога частично обгорела дверь квартиры. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительном сговору).

В Пскове 21 января по подозрению в поджоге были задержаны 16-летний местный житель и его двое 19-летних сообщников. Сегодня ночью их привезли в Петербург.

Младший подозреваемый уже имеет три судимости. В 2023 году он был осужден за угон, а в прошлом – за грабеж и кражу. За все это он получил обязательные работы.

Фото: Piter.tv