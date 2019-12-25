Молодой человек нашел чужую банковскую карту в Петербурге и расплатился ей за кофе и сигареты

Ущерб, нанесённый владельцу карты, составил более 11 тысяч рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга направила в суд обвинительный акт против 18-летнего уроженца Архангельской области, которому инкриминируется кража денежных средств с банковского счёта (ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. "г"), сказано в официальном релизе Генеральной прокуратуры региона.

Расследование установило, что 6 июля юноша обнаружил чужую банковскую карту неподалёку от эскалатора в одном из крупных торговых центров, расположенных на Торфяной дороге, дом 7. Осмотрев карточку, молодой человек понял, что она поддерживает технологию бесконтактной оплаты, позволяющую совершать покупки простым приложением карты к терминалу без необходимости ввода PIN-кода. Использовав свою находку, парень немедленно позвал приятеля посетить кофейню, купил там две чашечки кофе, оплатив заказ чужой банковской карточкой.

Позже, ближе к вечеру, снова воспользовавшись найденной картой, обвиняемый приобрёл сигареты и другие табачные изделия. Таким образом, ущерб, нанесённый владельцу карты, составил более 11 тысяч рублей. Теперь уголовное дело передано в Приморский районный суд для принятия судебного решения.

