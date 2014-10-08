Петербурженка предстанет перед судом за серию краж в Петроградском районе

Общая сумма нанесенного материального ущерба превысила отметку в 70 тысяч рублей.

Женщину, ранее подвергшуюся судебному преследованию, обвиняют в серии краж в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Ей предъявлены обвинения по части 1 статьи 158 УК РФ, пишет spb.aif.ru.

Расследованием установлено, что обвиняемая совершила серию преступлений с сентября по октябрь 2024 года, похитив товары из нескольких магазинов известной торговой сети. В числе похищенного оказались 30 упаковок сливочного масла, около 20 штук глазированных сырков, восемь коробок конфет, четыре пачки молотого кофе, шоколадные плитки, не менее восьми бутылок крепких спиртных напитков и прочие товары.

Общая сумма нанесенного материального ущерба превысила отметку в 70 тысяч рублей. Установлено, что похищенную продукцию женщина сбывала случайным прохожим. Преступницу удалось установить и задержать благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения.

Окончательным решением суда женщине назначено наказание в виде трехлетнего заключения в исправительной колонии-поселении. О данном приговоре уведомила пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV