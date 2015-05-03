Петербуржец скрыл от таможни 38 млн рублей при ввозе айфонов и планшетов

Бизнесмен из Петербурга попался на уклонении от таможенных платежей за электронику.

Петербуржец предстанет перед судом за уклонение от уплаты таможенных платежей при ввозе электроники на сумму более 18,5 млн рублей.Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Мужчина ввозил из-за границы телефоны, планшеты и наушники известных брендов, но не платил таможенные пошлины.

С мая 2022 по август 2024 года он декларировал товары как личные вещи. Общая стоимость ввезенной электроники составила 18,5 млн рублей. В бюджет не поступило 3,8 млн рублей обязательных платежей.

Прокуратура подтвердила факт уклонения от уплаты таможенных сборов. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

