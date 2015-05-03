Петербуржец скрыл от таможни 38 млн рублей при ввозе айфонов и планшетов

Петербуржец предстанет перед судом за уклонение от уплаты таможенных платежей при ввозе электроники на сумму более 18,5 млн рублей.Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Мужчина ввозил из-за границы телефоны, планшеты и наушники известных брендов, но не платил таможенные пошлины.
С мая 2022 по август 2024 года он декларировал товары как личные вещи. Общая стоимость ввезенной электроники составила 18,5 млн рублей. В бюджет не поступило 3,8 млн рублей обязательных платежей.
Прокуратура подтвердила факт уклонения от уплаты таможенных сборов. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: Piter.tv
