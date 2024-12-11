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На 1 января в Петербурге проживали 5,5 млн человек
Сегодня, 9:57
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На 1 января в Петербурге проживали 5,5 млн человек

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На 1 тыс. мужчин приходилось 1,2 тыс. женщин.

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь поделился данными о демографической ситуации в городе от Петростата. 

Так, на 1 января в Северной столице проживали 5,5 млн человек. На 1 тыс. мужчин приходилось 1,2 тыс. женщин. 

Лидерами по количеству проживающих оказались Приморский район (704 тыс. человек) и Невский район (548,8 тыс. человек). Меньше всего людей живет в Кронштадтском районе (44,5 тыс. человек) и в Курортном районе (83,7 тыс. человек).

А по расчетам среднего возраста самый молодой район – Пушкинский, где средний возраст составляет 39,3 лет, самый возрастной – Центральный (44,4 года). В целом средний возраст петербуржцев – 42,5 года. 

Ранее на Piter.TV: в своей успешности убеждены 51% петербуржцев. 

Фото: Piter.TV

Теги: демография, население петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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