На 1 января в Петербурге проживали 5,5 млн человек

На 1 тыс. мужчин приходилось 1,2 тыс. женщин.

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь поделился данными о демографической ситуации в городе от Петростата.

Так, на 1 января в Северной столице проживали 5,5 млн человек. На 1 тыс. мужчин приходилось 1,2 тыс. женщин.

Лидерами по количеству проживающих оказались Приморский район (704 тыс. человек) и Невский район (548,8 тыс. человек). Меньше всего людей живет в Кронштадтском районе (44,5 тыс. человек) и в Курортном районе (83,7 тыс. человек).

А по расчетам среднего возраста самый молодой район – Пушкинский, где средний возраст составляет 39,3 лет, самый возрастной – Центральный (44,4 года). В целом средний возраст петербуржцев – 42,5 года.

Ранее на Piter.TV: в своей успешности убеждены 51% петербуржцев.

Фото: Piter.TV