В своей успешности убеждены 51% петербуржцев

Чем выше доходы респондента, тем больше уверенности в своем успехе: среди тех, чей ежемесячный заработок составляет 100 тысяч рублей и выше, таковых 57%.

Чаще других людей своими достижениями довольны врачи, главные бухгалтеры, медицинские сестры, маркетологи и водители. Это показало исследование, проведенное сервисом SuperJob среди жителей Петербурга, представляющих экономически активное население.

Более половины участников опроса (51%) считают себя успешными. Примерно каждый пятый (20%) придерживается иного мнения, отмечая, что пока не чувствует успеха, но стремится к нему. Еще 29% респондентов затруднились дать однозначный ответ, высказываясь примерно так: "Это зависит от определения успеха" или "Я хотел бы добиться большего в карьере".

Люди в возрасте от 35 до 44 лет чаще ощущают себя успешными по сравнению с теми, кто младше или старше (53%).

Чем выше доходы респондента, тем больше уверенности в своем успехе: среди тех, чей ежемесячный заработок составляет 100 тысяч рублей и выше, таковых 57%.

Самыми уверенными в своих достижениях оказались врачи — 70% из них оценивают себя как успешных. За ними следуют главные бухгалтеры (65%), медицинские сестры (62%), маркетологи (59%) и водители (58%). Меньше всего склонны говорить о личных успехах операторы колл-центров (33%), кладовщики и администраторы (по 44%).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы активно используют нейросети для поиска новой работы.

Фото: Pxhere