Петербуржцы активно используют нейросети для поиска новой работы

Эксперты подчеркивают, что использование искусственного интеллекта при создании резюме, сопроводительных писем или выполнении тестовых заданий является целесообразным и допустимым, если кандидат подходит к этому процессу ответственно.

Жители Санкт-Петербурга всё чаще обращаются к помощи нейросетей при поиске новой работы. В основном искусственный интеллект используется ими для создания резюме и выполнения тестовых заданий, пишет "ДП".

Согласно опросу сервиса Huntlee, в 2024 году около трети петербуржцев, находящихся в активном поиске работы, прибегали к технологиям искусственного интеллекта. Из них 42% воспользовались нейросетями для составления резюме, 35% — для выполнения тестовых заданий, а 32% — для написания сопроводительных писем.

Также 33% респондентов отметили, что ИИ помогал им подготовиться к переговорам с начальством о повышении заработной платы.

Эксперты подчеркивают, что использование искусственного интеллекта при создании резюме, сопроводительных писем или выполнении тестовых заданий является целесообразным и допустимым, если кандидат подходит к этому процессу ответственно.

HR-бизнес-партнер компании Progress Екатерина Зеленкова подчеркнула, что неподготовленные и неграмотно составленные материалы могут вызвать сомнения в добросовестности соискателя. Однако если кандидат внимательно проработает текст, внесёт свои изменения и добавит уникальные детали, это продемонстрирует его высокий уровень профессионализма и готовность применять новейшие технологии. Такой подход обычно оценивается позитивно, поскольку показывает гибкость и способность использовать современные инструменты.

Наиболее активно нейросеть при поиске работы применяют специалисты в области информационных технологий, финансов, онлайн-торговли, медиаиндустрии, креативных профессий и образовательной сферы, сообщают в Huntlee.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")