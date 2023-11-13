На цветочном складе в Петербурге в хризантемах из Латвии нашли опасное насекомое

По результатам лабораторной экспертизы подтвердилась зараженность импортной партии цветов – западным цветочным трипсом.

В Петербурге уничтожат партию зараженных хризантем, сообщили Piter.TV в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора 4 октября.

На складе временного хранения в городе, при проведении карантинного фитосанитарного контроля 160 срезанных цветов, было найдено опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Хризантемы ввозились в Петербург из Латвии.

По результатам лабораторной экспертизы Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" подтвердилась зараженность импортной партии цветов – западным цветочным трипсом. В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений эту партию уничтожат.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на цветы в Петербурге выросли на 25% за год.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора