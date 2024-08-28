Цены на цветы в Петербурге выросли на 25% за год

Причины удорожания – сложная логистика, изменение правил таможенного регулирования.

Средний чек на покупку цветов в магазинах Петербурга к середине августа вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2084 руб. Об этом пишут "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные компании "Эвотор".

Так, например, на самые востребованные перед Днём знаний цветы – хризантемы – ценник вырос на 24% и составил 244 рубля за штуку. Розы стали дороже на 19% (253 рубля за штуку).

Причины удорожания – сложная логистика, изменение правил таможенного регулирования. При этом, доля импорта цветов составляет 83%.

Ранее на Piter.tv: В Петербург и Псковскую область пытались ввезти более 100 000 импортных роз, зараженных трипсом.

Фото: unsplash