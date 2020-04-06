Нарушителей правил стоянки во дворах будут выявлять круглосуточно в Петербурге

Осенью и зимой работа ведется только в светлое время суток из-за плохой освещенности.

В Петербурге нарушителей правил стоянки во дворах будут выявлять не только днем, но и ночью. Об этом сообщили 6 мая в Государственной административно-технической инспекции города.

Машины запрещается парковать на газонах, перед парадными и контейнерными площадками, эксплуатационной маркировке. По 186 маршрутам ежедневно курсируют 15 автомобилей "Управления по мониторингу" с комплексами на борту, которые фиксируют такие нарушения. Осенью и зимой работа ведется только в светлое время суток из-за плохой освещенности.

Штраф при автоматической фиксации составит 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических. С начала 2025 года постановления ГАТИ получили свыше 10 тыс. нарушителей.

Ранее мы рассказывали о том, что зону платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга расширят за 13 млн рублей.

Фото: Piter.TV