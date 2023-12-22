В 2023 году в Петербурге вынесли более 550 тыс. постановлений за нарушение правил платной стоянки

Кроме того, отмечается, что пешие инспекторы очистили 13,7 тыс. госномеров от посторонних предметов.

В Петербурге в прошлом году вынесли 587,7 тыс. постановлений за нарушение правил платной стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 9 февраля.

Кроме того, отмечается, что пешие инспекторы очистили 13,7 тыс. госномеров от посторонних предметов, провели 10,6 тыс. профилактических мероприятий и зафиксировали более 9,6 тыс. машин, которые были незаконно припаркованы на местах для инвалидов.

Из-за нарушений в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена" вынесено 752 тыс. постановлений, по этой же причине эвакуировали 17 тыс. автомобилей. В тройке антилидеров оказались Центральный, Московский и Красногвардейский районы.

Помимо этого, за 2023 год в судебном порядке обжаловали 2020 постановлений, что меньше на 17,6%, чем в 2022-м. В адрес мировых судей направлено более 75,4 тыс. протоколов за уклонение от оплаты штрафов.

В ведомстве напомнили, что штраф за стоянку в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена" составляет 3 тыс. рублей, за незаконно занятое место для инвалида – 5 тыс. рублей. За несвоевременную оплату или неоплату на территории платной стоянки придется заплатить 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что комтранс озвучил решение по поводу платной парковки в Пушкине.

Фото: Piter.TV