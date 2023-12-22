Комтранс озвучил решение по поводу платной парковки в Пушкине

После проведения анализа ведомство считает данное решение нецелесообразным.

В декабре 2023 года обитатели Пушкинского района Петербурга обратились в комтранс с просьбой ввести платную парковку на улицах, примыкающих к основным туристическим объектам. Однако после проведения анализа ведомство считает данное решение нецелесообразным. Об этом заявил председатель комитета Валентин Енокаев беседе с изданием "Коммерсантъ".

Енокаев подчеркнул, что в комтрансе не предусмотрено создание платной парковки в Пушкине.

Также руководитель подчеркнул, что ещё при обращении жителей с просьбой ввести платную парковку у туристических объектов не было каких-либо планов и решений в пользу этой идеи.

Ранее Милонову не понравилась идея о платной парковке в Пушкине.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)