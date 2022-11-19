Прокуратура Ленобласти выявила более 280 нарушений в сфере детско-юношеского спорта

Преобладают случаи недостаточного финансирования на приобретение спортивного инвентаря. Зафиксирован случай коррупции.

В Прокуратуре Ленинградской области за 2024 год выявили более 280 нарушений в области организации детско-юношеского спорта. В большинстве случаев образовательные организации разных районов региона уличены в недостаточности финансирования на приобретение спортивного инвентаря для учеников. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.

В частности, прокуратура Волосовского района зафиксировала случай нецелевого использования денежных средств, которые были выделены на развитие детско-юношеского спорта. Ответственное лицо было привлечено к ст. 15.14 КоАП РФ; оно обязано выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того сразу в трех районах Ленинградской области выявили факты незаконного взимания средств с родителей школьников на приобретение спортивного инвентаря о оплату поездки на соревнования. Суммарно к дисциплинарной ответственности было привлечено 56 лиц, 24-м ответственным за нарушения направлены исковые заявления.

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