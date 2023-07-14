  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура выявила нарушения в работе пансионата в Альпийском переулке
Сегодня, 9:25
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура выявила нарушения в работе пансионата в Альпийском переулке

0 0

Среди постояльцев – ветераны Великой Отечественной войны.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга и специалисты органов пожарного надзора провели проверку соблюдения законодательства в деятельности частного пансионата для пожилых людей в Альпийском переулке. 

В ходе мероприятий выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью постояльцев. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением и потребовал в нем от индивидуального предпринимателя незамедлительно устранить выявленные нарушения. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле. 

Ранее на Piter.TV: частный детсад в Курортном районе работал без лицензии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нарушения, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии