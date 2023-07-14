Прокуратура выявила нарушения в работе пансионата в Альпийском переулке

Среди постояльцев – ветераны Великой Отечественной войны.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга и специалисты органов пожарного надзора провели проверку соблюдения законодательства в деятельности частного пансионата для пожилых людей в Альпийском переулке.

В ходе мероприятий выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью постояльцев. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением и потребовал в нем от индивидуального предпринимателя незамедлительно устранить выявленные нарушения. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле.

Ранее на Piter.TV: частный детсад в Курортном районе работал без лицензии.

Фото: Piter.TV