Петербургская прокуратура требует устранить нарушения в работе лифтов в шести домах

Управляющая компания не устранила неисправности, которые были выявлены при техническом освидетельствовании оборудования.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения требований по безопасному использованию и содержанию лифтов ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района". Об этом сообщили 4 марта в надзорном ведомстве.

Управляющая компания не устранила неисправности, которые были выявлены при техническом освидетельствовании лифтового оборудования в шести домах на Мичуринской улице, 9/11, Малой Посадской улице, 10 и 12, улице Куйбышева, 10, Каменноостровском проспекте, 73-75, и на набережной Карповки, 13.

Прокурор внес представление в адрес директора ООО, сейчас его рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга вахтовик получил 220 тыс. рублей сверхурочных.

Фото: Piter.TV