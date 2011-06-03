После вмешательства прокуратуры Петербурга вахтовик получил 220 тыс. рублей сверхурочных

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО. Заявитель работал в компании вахтовым методом и уволился в декабре прошлого года. Работодатель не в полном объеме оплатил ему 263 часа сверхурочной работы, сообщили в надзорном ведомстве 3 марта.
Прокурор внес представление в адрес руководителя организации. По результатам его рассмотрения мужчине выплачены долг по зарплате и компенсация в общем размере свыше 220 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре сотрудник ООО получил долг по зарплате в 175 тыс. рублей.
