После вмешательства прокуратуры Петербурга вахтовик получил 220 тыс. рублей сверхурочных
Сегодня, 9:24
Мужчина уволился в конце 2025 года.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО. Заявитель работал в компании вахтовым методом и уволился в декабре прошлого года. Работодатель не в полном объеме оплатил ему 263 часа сверхурочной работы, сообщили в надзорном ведомстве 3 марта. 

Прокурор внес представление в адрес руководителя организации. По результатам его рассмотрения мужчине выплачены долг по зарплате и компенсация в общем размере свыше 220 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре сотрудник ООО получил долг по зарплате в 175 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

