Благодаря петербургской прокуратуре сотрудник ООО получил долг по зарплате в 175 тыс. рублей

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращению местного жителя. Общество с ограниченной ответственностью не выплатило заработную плату сотруднику за несколько месяцев 2024 года. Размер задолженности составил свыше 175 тыс. рублей, рассказали 19 февраля в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга требует выплатить сотруднику ООО долг в 500 тыс. рублей. Надзорным ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Фото: Piter.TV