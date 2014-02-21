  1. Главная
Благодаря петербургской прокуратуре сотрудник ООО получил долг по зарплате в 175 тыс. рублей
Сегодня, 10:26
Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращению местного жителя. Общество с ограниченной ответственностью не выплатило заработную плату сотруднику за несколько месяцев 2024 года. Размер задолженности составил свыше 175 тыс. рублей, рассказали 19 февраля в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга требует выплатить сотруднику ООО долг в 500 тыс. рублей. Надзорным ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

