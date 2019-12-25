Прокуратура Петербурга требует выплатить сотруднику ООО долг в 500 тыс. рублей

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Общество с ограниченной ответственностью более трех месяцев не выплачивает зарплату сотруднику. Общая сумма задолженности составила 500 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 12 февраля.
Прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Фактическое погашение задолженности перед работником находится на контроле.
Ранее на Piter.TV: после вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 250 тыс. рублей. Кроме того, потерпевшие получили компенсацию.
