В кафе в Лодейном Поле, после посещения которого умер ребенок, обнаружено множество нарушений

Помимо прочего, у сотрудников ресторана отсутствуют медицинские книжки установленного образца.

Прокурор в Лодейном Поле провел проверку в кафе, после посещения которого от пищевого отравления погибла девочка. Как информирует пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, в самом начале расследования выявлены грубые нарушения санитарных требований и гигиенических норм.

Сообщается, что в заведении отсутствует документация на используемую продукцию, нет технологических карт приготовления пищи, нарушен порядок хранения продуктов. Помимо прочего, у сотрудников ресторана отсутствуют медицинские книжки установленного образца. Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, что утром 9 мая отец привел трехлетнюю дочь в кафе на улице Гагарина, где купил ей картофель фри. Дома девочка съела приобретенную еду. К вечеру состояние ребёнка значительно ухудшилось — поднялась температура до 40°C, началась рвота и диарея. Около полуночи родители вызвали скорую помощь, однако отказались от госпитализации, мотивируя это наличием второго маленького ребенка в семье. Утром следующего дня состояние малышки продолжало стремительно ухудшаться, и родители вновь обратились за медицинской помощью. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, примерно в 19:00 сердце девочки остановилось.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Возбуждение данного уголовного дела признано городской прокуратурой законным и обоснованным.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области