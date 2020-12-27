В Лодейном Поле возбудили уголовное дело после смерти 3-летней девочки от отравления

Прокуратура организовала проверку.

Лодейнопольская городская прокуратура организовала проверку по факту смерти ребенка от пищевого отравления после посещения кафе в Лодейном Поле. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Лодейнопольской городской прокуратурой проводится проверка в кафе, после посещения которого от пищевого отравления погибла девочка 2021 года рождения.

Кроме того, следственным органом возбуждено уголовное дело по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Возбуждение данного уголовного дела признано городской прокуратурой законным и обоснованным.

Расследование уголовного дела и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль городского прокурора.

Фото: unsplash (Pixzolo Photography)